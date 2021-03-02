«سيالة» يدشن الخط الجوي بين طرابلس والقاهرة

دشن وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة، الخط الجوي بين مطاري القاهرة الدولي ومطار معيتيقة الدولي في طرابلس.وحطت طائرة الخطوط الجوية الليبية على أرض مطار القاهرة الدولي قادمة من مطار معيتيقة في طرابلس في أول رحلة بين المطارين منذ أعوام، واستقل «سيالة» طائرة الخطوط الليبية التي أقلت مائتين وسبعة عشر راكبًا، حيث سمحت السلطات المصرية لهم بالدخول لمصر عبر مطار القاهرة.جاء ذلك في إطار تنفيذ التوافقات التي تمت بين حكومتي الوفاق ومصر من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين وبما فيه مصلحة الشعبين.وبحسب القائم بأعمال السفارة الليبية في القاهرة طارق الحويج، فسيتم الإعلان عن جدول الرحلات الأسبوعي بين البلدين حال ما تستكمل سلطات الطيران المدني في البلدين كل الإجراءات الفنية المتعلقة بإعادة تشغيل الخط الجوي بين طرابلس والقاهرة.