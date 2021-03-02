إزالة حالتى تعدٍ على الأراضى الزراعية بمركز طامية بالفيوم 

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طامية، بالفيوم، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وذلك فى إطار تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والمهندس ياسر جمعة، رئيس مجلس المدينة.وأسفرت الحملة عن إزالة حالتي تعدٍ على أرض زراعية بعزبة البليدي، بإجمالي المساحة ٢٢٠م٢، عبارة عن منزل وأسوار بالطوب الأبيض.وشدد المهندس ياسر جمعة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدي على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدًا استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورًا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.