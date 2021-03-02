طلاب الثانوية: «نشترى ملازم المراجعة والمراكز تبيعها بأسعار عالية»

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تخصيص عدد من المواقع الإلكترونية لمساعدة الطلاب في المذاكرة عن بعد، إلا أن الطلاب لم يلتزموا بهذا الأمر، ما جعلهم يلجأون إلى ملازم مراكز الدروس الخصوصية، التي طرحتها بأسعار مبالغ فيها، فبلغ سعر ثمن ملازم المادة الواحدة، 50 جنيهًا في حالة المدارس العادية، و150 إلى 200 جنيه للمدارس الخاصة واللغات.وانتشرت دعوات شراء ملازم الدروس الخصوصية، أمام المدارس وفي المواقع الإلكترونية، بدعوى أنها مجمعة للمنهج بشكل مصغر وبصورة مبسطة، في هذا السياق التقت "الدستور" عددًا من طلاب المرحلة الثانوية للوقوف على سبب لجوئهم لهذه الملازم.وقال محمد حسن، الطالب بالصف الأول الثانوي بمدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بنين، لـ"الدستور"، إنه يلجأ عادًة إلى مراكز الدروس الخصوصية من أجل المذاكرة بشكل سريع، وبهدف جمع أكبر قدر من المنهج الدراسي، الذي فشل في مذاكرته طوال الفترة الماضية، وتابع: أن أسعار الملازم غالية جدًا، على الرغم من أن المواد الدراسية ومنهج الترم الأول قليل جدًا، موضحًا أن أصحاب مراكز الدروس الخصوصية يتاجرون بهم وبمستقبلهم.والتقط منه كريم محمد، الطالب بالصف الأول الثانوي، بمدرسة السعيدية الثانوية بنين، طرف الحديث، قائلًا:" إن والديه كانا يرفضان شراءه للملازم خاصًة في ظل التعليم الإلكتروني عن بعد، إلا أنهم انصاعوا إليه بعد عدم استطاعته على مذاكرة المواد الدراسية من خلال منصات التعلم عن بعد".