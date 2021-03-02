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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

خبير اقتصادي: الدولة حريصة على تطوير صناعة الملح

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:35 م
تطوير صناعة الملح
تطوير صناعة الملح
اسامة الشندويلي
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أشاد الخبير الاقتصادي المهندس أشرف المراغي بتوجه الدولة لتطوير صناعة الملح في شركتي النصر للملاحات والمكس للملاحات في ظل التحديات الموجودة في هذه الشركات الحكومية التابعة لوزارة قطاع الأعمال.

وأضاف في تصريحات له أن وزارة قطاع الأعمال العام حرصت على تخفيض حجم خسائر الشركات خلال الأعوام الماضية ما أسهم في تحسين أداء أعمالها في الوقت الحالي، كما أسهم ذلك في إتمام خطط التطوير وإعادة مكانتها خارجيا وداخليا.

وأشار إلى أنه على الرغم من انتشار جائحة كورونا إلا أن شركات الملح الحكومية حرصت على تواجدها في الأسواق الخارجية، من خلال فتح أسواق دائمة وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه عمليات التصدير والبيع خلال هذه الفترة، هذا بالإضافة إلى عزم الشركات على زيادة طاقتها الإنتاجية لتوفير الاحتياجات المحلية واستكمال اعمال التطوير والتأهيل في الفترة المقبلة، مؤكدا على أهمية تطوير الشركات الحكومية كونها ملك للدولة والشعب وأهم مصادر الدخل القومي للبلاد.

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