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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تصاعد العنف في نيجيريا يدفع المدنيين للفرار إلى النيجر

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:19 م
نيجيريا يدفع المدنيين
نيجيريا يدفع المدنيين للفرار إلى النيجر
وكالات
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أعربت الأمم المتحدة عن قلقها، الثلاثاء، من تصاعد أعمال العنف في شمال غرب نيجيريا، حيث تنشط مجموعات مسلحة، ما دفع السكان إلى الفرار إلى منطقة مرادي الحدودية في النيجر، حيث يتزايد انعدام الأمن أيضًا.

وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين بوريس تشيشيركوف: "خوفًا من المجموعات المسلحة والمواجهات الإثنية، فر أكثر من 7660 لاجئ من نيجيريا إلى مرادي هذا العام، كما نزح 3500 نيجيري داخل البلاد".

وأوضح أن "معظمهم من النساء والأطفال الذين نزحوا في أعقاب الهجمات الأخيرة في ولاية سوكوتو النيجيرية".

تستقبل منطقة مرادي في جنوب النيجر حوالي 100 ألف نازح، بينهم 77 ألف لاجئ نيجيري فروا من الهجمات المتواصلة في ولايات كاتسينا وسوكوتو وزامفارا، الواقعة في شمال غرب نيجيريا، وفق المتحدث.

وروى نقلا عن اللاجئين حدوث "عمليات قتل مروعة وخطف لقاء فدية ونهب قرى، كما حوصر العديد منهم جراء الاشتباكات بين المزارعين والرعاة، وسط عمليات للدفاع عن النفس، حيث تم تشكيل مجموعات للدفاع عن النفس في معظم القرى".

ويحتاج الفارون، الذين غادر معظمهم على عجل دون أن يتمكنوا من حمل أمتعتهم، إلى الماء والغذاء والمأوى والخدمات الصحية بشكل عاجل.

وتعمل المفوضية السامية للاجئين بالتعاون مع السلطات النيجيرية على نقل اللاجئين إلى مواقع أكثر أمانا بعيدا عن الحدود وفي بلدات تتوافر فيها الخدمات الأساسية والمساعدات.

وتم في هذا السياق نقل 11320 نازحا إلى قرى أخرى منذ أكتوبر 2019.

وتتسبب الجماعات المسلحة الناشطة في منطقتي الساحل وبحيرة تشاد، وفقًا للأمم المتحدة، بإحدى أزمات النزوح الأسرع وتيرة في العالم.

وفر حتى الآن أكثر من 3،2 مليون شخص من أعمال العنف في منطقة حوض بحيرة تشاد.

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