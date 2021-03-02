محافظ بنى سويف يكرم 90 من العاملين بالإدارة المحلية

كرم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عددًا من العاملين بالإدارة المحلية، بعد اجتيازهم الدورة التدريبية "الموظف المبدع المحترف" التي نظمتها المحافظة خلال الفترة الماضية، وذلك بحضور السيد بلال حبش، نائب المحافظ، والأستاذ محمد جبر، معاون المحافظ، وأعضاء فريق العمل المشرف على تنظيم الدورات التدريبية.وسلم المحافظ المكرمين شهادات تقدير والبالغ عددهم 90 متدربا ممن تم تدريبهم وتأهيلهم على العديد من المجالات والتخصصات مثل: القانون، الإدارة، الأمن القومي، التواصل الفعال، مكافحة الفساد، الاقتصاد، والمساءلة الاجتماعية، وإدارة الأزمات، حيث تم تدريبهم على 3 مراحل بواقع 30 فردا في الدورة الواحدة، والتي عقدت خلال شهور: يوليو وسبتمبر وأكتوبر 2020.وقدم المحافظ التهنئة للمكرمين،ةمشيرًا إلى أن المحافظة تعمل من خلال رؤية متكاملة لتطوير الأداء الوظيفي للعاملين بالإدارة المحلية، في إطار التطوير الشامل لمنظومة العمل التنفيذي بالجهاز الإداري على مستوى المحافظة، وبما يتوافق ويتسق مع جهود الدولة، خاصة مع ما تقوم به وزارة التنمية المحلية من دورات تدريبية في هذا المجال، مشيرًا إلى أهمية مرحلة التأهيل والتدريب للعنصر البشري والاستثمار فيه باعتباره الركيزة الأساسية لمنظومة العمل التنفيذي، وذلك إلى جانب توفير البيئة المناسبة من تجهيزات أحدث وآليات عمل أكثر مرونة، بما يسهم في إحداث التغيير المطلوب في المنظومة لإنجاز أفضل من حيث الوقت والجودة، وبما يحسن من مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.كما كرم المحافظ أعضاء فريق العمل المشرف على تنظيم الدورات وهم: الأستاذ محمد جبر، معاون المحافظ، والأستاذة هند أحمد الأمين العام للمجلس الاستشاري للشباب، والأستاذ أحمد عادل، الأمين العام المساعد للمجلس، ومشرفي التدريب: الأستاذ شريف حنفي، والأستاذ محمد بشير، والأستاذة نانسي طه، والأستاذة نيرة نبيل، والأستاذ أحمد سعد عرفة، بجانب تكريم مديري الموارد البشرية والشئون الإدارية بديوان عام المحافظة، لمساهمتهم في تيسير عقد الدورات بقاعات الديوان العام.