رئيس مدينة طامية بالفيوم يتابع مستجدات التصالح في مخالفات البناء

عقد المهندس ياسر جمعة، رئيس مركز ومدينة طامية بالفيوم، اجتماعًا مع رؤساء الوحدات المحلية بمركز طامية، للوقوف على آخر المستجدات بشأن التصالح في مخالفات البناء، وحجم التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والإجراءات التى تم اتخاذها حيال المتعدين.وتناول الاجتماع استعراض حجم التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والحالات التى تمت إزالتها والحالات المتبقية، وعدد المتقدمين للتصالح بشأن مخالفات البناء، وآخر الإجراءات التى تم اتخاذها بهذا الشأن، لاسترداد حق الشعب، وإزالة كافة التعديات التى لم يتقدم أصحابها للتصالح، أو التى لم تستكمل الإجراءات خلال الفترة الزمنية المقررة لذلك، من خلال التنسيق بين مديري الجمعيات الزراعية ورؤساء الوحدات المحلية.وشدد رئيس المركز على سرعة إنهاء إجراءات التصالح بمخالفات البناء وتنفيذ الإزالات بشكل كامل تجاه التعديات المخالفة، التى لم يتقدم مالكوها للتصالح، مع إحالة المتخاذلين والمتسترين على تلك المخالفات من المسئولين إلى النيابة العسكرية، مؤكدًا على كافة مسئولي الجمعيات الزراعية والوحدات المحلية بالتنسيق فيما بينهم بتحديد وحصر عدد المخالفات التى تمت إزالتها، وبيان تفصيلي بأعداد المخالفات التى لم تتم إزالتها، وإعداد بيان بذلك من قبل الجمعيات الزراعية، مضيفًا أنه ستتم الاستعانة بالتصوير الجوي، ووحدة التغيرات المكانية، لرصد المخالفات والتعديات.