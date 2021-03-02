رئيس مدينة طامية بالفيوم يتابع مستجدات التصالح في مخالفات البناء
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:51 م
الفيوم - زينب علاءطباعة
عقد المهندس ياسر جمعة، رئيس مركز ومدينة طامية بالفيوم، اجتماعًا مع رؤساء الوحدات المحلية بمركز طامية، للوقوف على آخر المستجدات بشأن التصالح في مخالفات البناء، وحجم التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والإجراءات التى تم اتخاذها حيال المتعدين.
وتناول الاجتماع استعراض حجم التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والحالات التى تمت إزالتها والحالات المتبقية، وعدد المتقدمين للتصالح بشأن مخالفات البناء، وآخر الإجراءات التى تم اتخاذها بهذا الشأن، لاسترداد حق الشعب، وإزالة كافة التعديات التى لم يتقدم أصحابها للتصالح، أو التى لم تستكمل الإجراءات خلال الفترة الزمنية المقررة لذلك، من خلال التنسيق بين مديري الجمعيات الزراعية ورؤساء الوحدات المحلية.
وشدد رئيس المركز على سرعة إنهاء إجراءات التصالح بمخالفات البناء وتنفيذ الإزالات بشكل كامل تجاه التعديات المخالفة، التى لم يتقدم مالكوها للتصالح، مع إحالة المتخاذلين والمتسترين على تلك المخالفات من المسئولين إلى النيابة العسكرية، مؤكدًا على كافة مسئولي الجمعيات الزراعية والوحدات المحلية بالتنسيق فيما بينهم بتحديد وحصر عدد المخالفات التى تمت إزالتها، وبيان تفصيلي بأعداد المخالفات التى لم تتم إزالتها، وإعداد بيان بذلك من قبل الجمعيات الزراعية، مضيفًا أنه ستتم الاستعانة بالتصوير الجوي، ووحدة التغيرات المكانية، لرصد المخالفات والتعديات.
وتناول الاجتماع استعراض حجم التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والحالات التى تمت إزالتها والحالات المتبقية، وعدد المتقدمين للتصالح بشأن مخالفات البناء، وآخر الإجراءات التى تم اتخاذها بهذا الشأن، لاسترداد حق الشعب، وإزالة كافة التعديات التى لم يتقدم أصحابها للتصالح، أو التى لم تستكمل الإجراءات خلال الفترة الزمنية المقررة لذلك، من خلال التنسيق بين مديري الجمعيات الزراعية ورؤساء الوحدات المحلية.
وشدد رئيس المركز على سرعة إنهاء إجراءات التصالح بمخالفات البناء وتنفيذ الإزالات بشكل كامل تجاه التعديات المخالفة، التى لم يتقدم مالكوها للتصالح، مع إحالة المتخاذلين والمتسترين على تلك المخالفات من المسئولين إلى النيابة العسكرية، مؤكدًا على كافة مسئولي الجمعيات الزراعية والوحدات المحلية بالتنسيق فيما بينهم بتحديد وحصر عدد المخالفات التى تمت إزالتها، وبيان تفصيلي بأعداد المخالفات التى لم تتم إزالتها، وإعداد بيان بذلك من قبل الجمعيات الزراعية، مضيفًا أنه ستتم الاستعانة بالتصوير الجوي، ووحدة التغيرات المكانية، لرصد المخالفات والتعديات.