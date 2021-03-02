الصحة العالمية: 142 دولة تحصل على 237 مليون جرعة «أسترازينيكا» بنهاية مايو

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع تسليم نحو 237 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لمرض "كوفيد- 19" إلى 142 دولة بحلول نهاية مايو، من خلال مبادرة "كوفاكس" التي تهدف لضمان التوزيع العادل للقاحات.وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة، في مؤتمر صحفي: إنه من المزمع تسليم شحنات لقاح اليوم الثلاثاء إلى أنجولا وكمبوديا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا.وقال نانا أكوفو أدو، رئيس غانا، إن بلاده، التي بدأت حملتها للتطعيم بجرعات عبر آلية كوفاكس، تسعى لتطعيم 20 مليون مواطن بنهاية 2021.