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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

«تغفيلة».. هل تخلت مصر عن قطاع غزة بعد اتفاقيات التطبيع؟

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:27 م
الزميلة سارة الشلقاني،
الزميلة سارة الشلقاني،
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دأبت قنوات تنظيم الإخوان الإرهابي، التي تبث من تركيا، على ترويج الكثير من الأكاذيب حول السياسية الخارجية لمصر، ومنها التشكيك في الالتزام التاريخي بالدفاع والتأكيد على حقوق الفلسطينيين.

ويكشف برنامج «تغفيلة»، عبر تلفزيون «الدستور»، والذي تعده وتقدمه الزميلة سارة الشلقاني، حقائق ما تدعيه قنوات الإخوان بإغلاق القاهرة لقنصليتها في قطاع غزة، وكواليس زيارة أحد عناصرها إلى إسرائيل وحضوره لمؤتمر أمن قومي حضره كبار المسؤولين الإسرايليين في تل أبيب.

وزعم محمد ناصر وأبو بكر خلاف، الهاربين إلى تركيا، عبر برنامجهم في قناة «مكملين» التابعة للتنظيم، أن مصر غيرت سياستها تجاه القضية الفلسطينية، وتحديدا قطاع غزة المحاصر، بعد اتفاقيات التطبيع التي عقدت بين تل أبيب والإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

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