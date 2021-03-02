ترقية 7 أعضاء بهيئة التدريس وتعيين 14 مدرسا بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور محمود ذكي، رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من، داليا عبد العظيم أحمد إبراهيم، وسالي فاروق محمود غيده بكلية العلوم، وأماني محمد أحمد كورسيل بكلية طب الأسنان، ورمزي رشاد عبدالرحمن الشيخ بكلية الحقوق، ومنح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لكل من محمد أحمد محمد منصور بكلية العلوم، ورنا عباس نافع سليمان بكلية التربية النوعية.كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من هشام محمد عطية محمد هاشم وإسراء السعيد إبراهيم عمار بكلية العلوم، ووفاء الصاوي عبدالعظيم إبراهيم وإسراء مصطفى محمد الناعم بكلية التربية، ومصطفى أحمد عامر القاضي ومحمد عمر محمد الدنف ومايسا على محمد عبدالله ونيرة عبد الدايم أحمد على الطمبولي بكلية التجارة، وسالي سيد جاب الله السيد عبدالله ومنى محمد محمد سلامة بكلية الآداب، ومحمد جمال محمد موسى حسين ومصطفى فريد طه محمد الزنتوت بكلية الهندسة، وفاطمة مجدى يوسف فرج حشاد وشروق إيهاب الدسوقي سعد بكلية التربية النوعية.بالإضافة إلى الموافقة على منح 38 درجة دكتوراة، و82 درجة ماجستير، و24 دبلوم الدراسات العليا في التخصصات المختلفة.