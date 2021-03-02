الأول في جنوب الصعيد.. اعتماد معمل الباثولوجي بـ «أورام أسوان»

أعلن مركز أورام أسوان، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن اعتماد معمل الباثولوجي بالمركز كأول معمل معتمد بجنوب الصعيد بالبرنامج الرئاسي لصحة المرأة، وذلك تحت رعاية الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ويأتي ذلك لجاهزية المعمل من كوادر فنية وإدارية مدربة بكفاءة عالية كان لها مردود ممتاز للحصول على موافقة جهة الاعتماد.وتوجهت إدارة مركز أورام أسوان بخالص التقدير والاحترام لمسؤولي المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، وهم الدكتور أحمد مرسي، والدكتور أحمد عبدالعزيز مسؤولي المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، كما هنأت جميع العاملين بالمركز وطاقم العمل بقسم الباثولوجي بهذا النجاح والتقدم.