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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تكريم 90 من العاملين بالإدارة المحلية ببنى سويف لاجتيازهم دورة الموظف المبدع

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:25 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم
بنى سويف - محمد حفيظ
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كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، عددًا من العاملين بالإدارة المحلية، بعد اجتيازهم الدورة التدريبية "الموظف المبدع المحترف" التي نظمتها المحافظة خلال الفترة الماضية، وذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ، ومحمد جبر معاون المحافظ، وأعضاء فريق العمل المشرف على تنظيم الدورات التدريبية.

وسلم المحافظ المكرمين شهادات تقدير والبالغ عددهم 90 متدربا ممن تم تدربيهم وتأهيلهم على العديد من المجالات والتخصصات مثل القانون،الإدارة، الأمن القومي،التواصل الفعال مكافحة الفساد،الاقتصاد،والمساءلة الاجتماعية وإدارة الأزمات،حيث تم تدريبهم على 3 مراحل بواقع 30 فردا في الدورة الواحدة، والتي عقدت خلال شهور: يوليو وسبتمبر وأكتوبر 2020.

وقدم المحافظ التهنئة للمكرمين، مؤكدا أن المحافظة تعمل من خلال رؤية متكاملة لتطوير الأداء الوظيفي للعاملين بالإدارة المحلية،في إطار التطوير الشامل لمنظومة العمل التنفيذي بالجهاز الإداري على مستوى المحافظة،وبما يتوافق ويتسق مع جهود الدولة، خاصة مع ما تقوم به وزارة التنمية المحلية من دورات تدريبية في هذا المجال.

مشيرا إلى أهمية مرحلة التأهيل والتدريب للعنصر البشري والاستثمار فيه باعتباره الركيزة الأساسية لمنظومة العمل التنفيذي،وذلك إلى جانب توفير البيئة المناسبة من تجهيزات أحدث وآليات عمل أكثر مرونة، بما يسهم في إحداث التغيير المطلوب في المنظومة لإنجاز أفضل من حيث الوقت والجودة وبما يحسن من مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
تكريم 90 من العاملين بالإدارة المحلية ببنى سويف لاجتيازهم دورة الموظف المبدع
تكريم 90 من العاملين بالإدارة المحلية ببنى سويف لاجتيازهم دورة الموظف المبدع
تكريم 90 من العاملين بالإدارة المحلية ببنى سويف لاجتيازهم دورة الموظف المبدع
تكريم 90 من العاملين بالإدارة المحلية ببنى سويف لاجتيازهم دورة الموظف المبدع
تكريم 90 من العاملين بالإدارة المحلية ببنى سويف لاجتيازهم دورة الموظف المبدع
تكريم 90 من العاملين بالإدارة المحلية ببنى سويف لاجتيازهم دورة الموظف المبدع
تكريم 90 من العاملين بالإدارة المحلية ببنى سويف لاجتيازهم دورة الموظف المبدع
تكريم 90 من العاملين بالإدارة المحلية ببنى سويف لاجتيازهم دورة الموظف المبدع
تكريم 90 من العاملين بالإدارة المحلية ببنى سويف لاجتيازهم دورة الموظف المبدع
تكريم 90 من العاملين بالإدارة المحلية ببنى سويف لاجتيازهم دورة الموظف المبدع
تكريم 90 من العاملين بالإدارة المحلية ببنى سويف لاجتيازهم دورة الموظف المبدع
تكريم 90 من العاملين بالإدارة المحلية ببنى سويف لاجتيازهم دورة الموظف المبدع
تكريم 90 من العاملين بالإدارة المحلية ببنى سويف لاجتيازهم دورة الموظف المبدع
تكريم 90 من العاملين بالإدارة المحلية ببنى سويف لاجتيازهم دورة الموظف المبدع
تكريم 90 من العاملين بالإدارة المحلية ببنى سويف لاجتيازهم دورة الموظف المبدع
تكريم 90 من العاملين بالإدارة المحلية ببنى سويف لاجتيازهم دورة الموظف المبدع

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