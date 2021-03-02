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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فلسطين: تسلمنا 12 ألف جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:56 م
لقاحات كورون
لقاحات كورون
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تسلمها 12 ألف جرعة من لقاحات فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد- 19" حتى الآن.

وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أن كل شخص يُعطى جرعتين من اللقاح، مشيرة إلى أن ما نسبته 90% من مجمل عدد اللقاحات في المحافظات الشمالية أعطيت للكوادر الصحية في العناية المكثفة بالمستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة، والعاملين في مراكز علاج "كوفيد- 19" وغيرهم من العاملين في المجال الصحي.

ولفتت الوزارة إلى أنه من المتوقع وصول أولى الدفعات من اللقاحات التي اشترتها الحكومة الفلسطينية خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدة أن تأخر وصولها يعود لأسباب لها علاقة بالشركات المصنعة وسوق التنافس العالمي عليها وإجراءات الشحن.

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