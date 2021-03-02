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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«عون» يؤكد السعى لتأليف الحكومة اللبنانية الجديدة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:37 م
ميشال عون
ميشال عون
وكالات
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أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم الثلاثاء، السعي لتأليف الحكومة الجديدة وإعادة البناء وتنمية القطاعات قدر الإمكان.

وقال "عون" خلال استقباله اليوم في قصر بعبدا، وفدًا من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم: "نسعى لتأليف حكومة ليتمكن لبنان من خلالها التفاوض مع المؤسسات المالية التي أبدت رغبتها بمساعدته".

واعتبر الرئيس أن "بإمكان اللبنانيين المنتشرين مساعدة وطنهم عبر إنشاء مؤسسات فيه وخلق فرص عمل لشبابه للحد من رغبتهم بالهجرة نتيجة الأوضاع الراهنة".

وأشار إلى "أهمية العمل على تعزيز وحدة الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم والمحافظة على لبنان- الوطن الكوني لوجود الطاقات اللبنانية على امتداد القارات".
وكان تم تكليف سعد الحريري، في 22 أكتوبر الماضي، بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب الذي قدم استقالة حكومته في 10 أغسطس الماضي، على خلفية انفجار الرابع من الشهر نفسه الذي هز مرفأ بيروت.

وقدم الحريري للرئيس عون في التاسع من ديسمبر الماضي تشكيلة حكومية من 18 وزيرًا.
وفي المقابل، قدم الرئيس عون للرئيس المكلف طرحًا متكاملًا حول التشكيلة الحكومية المقترحة.
وتعثر حتى الآن تشكيل حكومة جديدة يريدها الحريري من الاختصاصيين، بعد 16 زيارة قام بها الحريري لرئيس الجمهورية.

يذكر أن تأليف الحكومة يجري بالتوافق بين رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، بحسب الدستور اللبناني.

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