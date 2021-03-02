الحكومة الكينية تعتزم تنفيذ استراتيجية للإنعاش الاقتصادى بعد كورونا

وأوضح وزير الخزانة الكيني أوكور ياتاني، الثلاثاء، أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى التخفيف من الآثار السلبية لوباء كورونا على الاقتصاد وإعادة مساره نحو النمو المستدام.





وقال الوزير إن هذه الاستراتيجية ستبنى على المكاسب التى حققها برنامج الحوافز الاقتصادية الذى تم تطبيقه خلال العام الماضي بهدف إعادة الاقتصاد إلى مسار النمو الذي كان متبعا قبل تفشي وباء كورونا.



وأضاف وزير الخزانة الكيني أن هناك تكهنات بالتطبيق الناجح لاستراتيجية المتابعة، وذلك على أساس التنفيذ السريع للسياسات وإجراء الإصلاحات القانونية والمؤسسية اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية بطريقة فعالة.



وأكد أن الحكومة ستضمن تنفيذ كافة السياسات المقترحة والتشريعات اللازمة خلال إطار زمني محدد.



وأشار وزير الخزانة الكيني إلى أن الحكومة تعتزم اتخاذ إجراءات سياسية لدعم الانتعاش الاقتصادي، وهي تتضمن توفير بيئة آمنة للمشروعات وتعزيز الأمن وتحسين لوائح العمل وتطوير البنية الأساسية، من أجل خفض تكلفة الأعمال وتشجيع التنافسية والتحول الاقتصادي.

أعلنت الحكومة الكينية اعتزامها تنفيذ استراتيجية للإنعاش الاقتصادى خلال فترة ما بعد وباء فيروس كورونا.