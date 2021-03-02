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محمد العسيري
الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم أسوان»: أمر إداري بمنع دخول العاملين دون كمامات

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:03 م
الدكتورخالد قبيصى،
الدكتورخالد قبيصى،
أسوان_إسراء توفيق
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أجرى الدكتورخالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم، جولة تفقدية داخل ديوان المديرية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وجاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وما أسفر عنه اجتماع لجنة الأزمة بديوان المحافظة أمس.

وأصدر وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان أمرًا إداريًا، ينبه خلاله على الجميع بعدم دخول العاملين أو المواطنين إلى دواوين المديرية والإدارات التعليمية والمدارس دون ارتداء الكمامة، كما شدد على إدارة وأقسام الأمن بمتابعة التنفيذ وإحالة غير الملتزمين إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
«تعليم أسوان»: أمر إداري بمنع دخول العاملين دون كمامات
«تعليم أسوان»: أمر إداري بمنع دخول العاملين دون كمامات
«تعليم أسوان»: أمر إداري بمنع دخول العاملين دون كمامات
«تعليم أسوان»: أمر إداري بمنع دخول العاملين دون كمامات
«تعليم أسوان»: أمر إداري بمنع دخول العاملين دون كمامات
«تعليم أسوان»: أمر إداري بمنع دخول العاملين دون كمامات
«تعليم أسوان»: أمر إداري بمنع دخول العاملين دون كمامات
«تعليم أسوان»: أمر إداري بمنع دخول العاملين دون كمامات

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