إيطاليا: الأسابيع المقبلة ستكون صعبة بسبب انتشار السلالة المتحورة لكورونا

قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا: إن الأسابيع المقبلة ستكون صعبة بسبب انتشار السلالات الجديدة المتحورة لفيروس كورونا المستجد المسبب لوباء (كوفيد- 19)، وعودة المنحنى الوبائي للارتفاع بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية.وأوضح وزير الصحة الإيطالي- في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الإيطالية (أكي)- اليوم الثلاثاء، أن الوضع خطير بسبب تأثير متحورات فيروس (كورونا- سارس- 2) على منحنى العدوى.ووفق بيانات وزارة الصحة الإيطالية المعلنة أمس، الإثنين، يبلغ العدد الإجمالي لضحايا الجائحة 97 ألفا و945 وفاة، بينما اقتربت الحصيلة التراكمية للذين أصيبوا بالفيروس منذ بداية تفشيه من سقف الثلاثة ملايين، أي أن واحدا من بين كل 20 إيطاليا أصيب بالوباء.