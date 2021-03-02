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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 3 موظفات بالرصاص في محطة تليفزيون شرق أفغانستان

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:53 م
مقتل في محطة تليفزيون
مقتل في محطة تليفزيون شرق أفغانستان
وكالات
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قتلت ثلاث نساء يعملن في محطة تليفزيون في مدينة جلال أباد بشرق أفغانستان، الثلاثاء، كما أعلنت الشبكة التليفزيونية، فيما يبدو أنها عملية قتل محددة الهدف.

وقال مدير "انيكاس تي في" زلماي لطيفي: "لقد قتلن جميعهن، كن ذاهبات إلى المنزل من المكتب سيرا على الأقدام حين تعرضن لإطلاق النار"، وأكد موظف آخر في المحطة الحادث والحصيلة.

وأوضح لطيفي أن الموظفات الثلاث قتلن في هجومين منفصلين.. وجميعهن يعملن في قسم الدبلجة بالتليفزيون.

بدوره أكد المتحدث في مستشفى ننغرهار الإقليمي زاهر عادل الحصيلة.

ولم تعلن أي جهة بعد المسئولية عن الهجمات.

وتشهد أفغانستان مؤخرا موجة عمليات اغتيال تستهدف صحفيين ورجال دين ونشطاء وقضاة، أشاعت الذعر في أنحاء البلاد، وأجبرت كثيرين على الاختباء بل حتى الفرار.

وتصاعدت عمليات القتل منذ بدء محادثات سلام العام الماضي بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، في آخر مسعى لطي صفحة عقود من النزاع.

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