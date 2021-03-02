«المقاولين» يخاطب المكاتب الاستشارية لتنفيذ دراسة لمحطة معالجة ثلاثية ببدر

خاطب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، المكاتب الاستشارية المتخصصة، وذلك لتنفيذ أعمال الدراسة البيئية من النوع "ب محدد" لمحطة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي وبرك الأكسدة بمدينة بدر، إحدى المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لافتًا إلى أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية من مقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيهًا.وأوضح اتحاد المقاولين، أن العطاء يقدم بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالى باسم رئيس الجهاز فى موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية، ويرفق بالمظروف الفني تأمينا ابتدائيا بقيمة 500 جنيه ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين نهائي.وأضاف أنه ستعقد جلسة الاستفسارات يوم الأربعاء الموافق 10 مارس الساعة 12 ظهرًا بمقر الجهاز، بينما تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الأربعاء الموافق 24 مارس بمقر الجهاز، موضحًا أنه سيتم إخطار المقبولين فنيًا بموعد فتح المظاريف المالية حيث تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.