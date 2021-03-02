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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قافلة سكانية شاملة بكفر الواق فى البحيرة ضمن مبادرة «حياة كريمة»

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:45 م
جريدة الدستور
البحيرة معوض هويدى
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أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، استمرار وتكثيف القوافل السكانية والشاملة، وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة إلى نشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية.

ونظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى، بالتنسيق مع فرع المجلس القومي للسكان ووحدة السكان بالديوان العام، قافلة شاملة بقرية كفرالواق التابعة للوحدة المحلية لقرية الكردود ضمن مبادرة "حياة كريمة" وبمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة من (التضامن الاجتماعي - محو الأمية وتعليم الكبار - الصحة - الطب البيطري- شركة مياه الشرب بالبحيرة - التموين - قسم الكهرباء بالمركز).

وأكد محافظ البحيرة أنه تم الكشف على (40 سيدة، والكشف على 1402 رأس من أغنام وأبقار وجاموس ورش 1540 رأس وتقديم ندوة توعوية بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وطرق الوقاية منه، وتم عقد امتحان فورى لـ 15 من أهالي القرية ضمن الهيئة العامة لمحو الأمية مع توعية المواطنين بأهمية التعليم والحفاظ على صحة أطفالنا والاهتمام بالتغذية السليمة لهم.

كما تم الرد على استفسارات المواطنين حول البطاقات التموينية، بجانب تقديم سيارات أنابيب بوتاجاز بواقع 200 أسطوانة يوميًا بسعر المستودع، وذلك للتخفيف على أهالي القرية، بالإضافة إلى توعية المواطنين حول الخدمات المقدمة من التضامن الاجتماعي والرد على استفساراتهم حول برنامج تكافل وكرامة.

وقدمت شركة المياه التوعية للمواطنين حول ترشيد الاستهلاك وطرق التخلص الأمن من المخلفات بجانب تحليل عينات لمياه الشرب للتأكد من صلاحيتها وتمت صيانة 25 كشاف إنارة بالقرية، مع توعية أهالي القرية حول تنظيم الأسرة في الإسلام ومخاطر الزواج المبكر والمشاكل النفسية للشباب في سن المراهقة.

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