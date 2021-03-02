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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكاظمي يدعو الوزراء العراقيين إلى عدم تكرار أخطاء الحكومات السابقة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:34 م
جريدة الدستور
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دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الوزراء إلى عدم تكرار أخطاء الحكومات السابقة.

وقال الكاظمي، خلال جلسة للمجلس اليوم الثلاثاء وفقًا لقناة "السومرية نيوز" العراقية: "إنه على الوزراء عدم إعادة أخطاء الحكومات السابقة في التعاطي مع الملفات الاستراتيجية، وعدم التعامل ببيروقراطية مع هذه القضايا مما يؤدي إلى تعطيل تقديم الخدمات وإنجاز المشروعات".

وأضاف أن العراق يمر بأزمات متعددة، وهناك محاولات لعرقلة عمل الحكومة، ونجحنا بمنع انهيار البلد اقتصاديًا وماليًا، وأقدمنا على خطوات إصلاحية مهمة.

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