محافظ بورسعيد يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال منفذ الحي الإماراتي

وجّه عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الثلاثاء، بسرعة الانتهاء من أعمال إنشاء المنفذ الجديد للحي الإماراتي.جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم لمدخل بورسعيد من محور 30 يونيو، والاطمئنان على سير العمل في الموقع الجديد لمنفذ الحي الإماراتي.وقال المحافظ إن الموقع الجديد للمنفذ سيحقق إنسيابية وسيولة في حركة المرور، لا سيما وأنه سيكون المنفذ المواجه للميناء البري الجديد بعد افتتاحه لاستقبال جميع السيارات القادمة والمغادرة للمدينة والتي تستخدم محور 30 يونيو.أضاف الغضبان أن منفذ الحي الإماراتي الجديد يعد استكمالًا للخطة التي تم تنفيذها على محاور المدينة الغربية والجنوبية بمنافذ جديدة أصبحت في أفضل صورة لاستقبال ضيوف المدينة وزوارها، كما حققت الإنسيابية المطلوبة لحركة المرور بجميع أنواع المركبات.