السودان يؤكد التزامه باستمرار التعاون مع الأمم المتحدة خلال الفترة المقبلة

أكد السودان التزامه باستمرار التعاون مع منظمة الأمم المتحدة خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بالخرطوم اليوم الثلاثاء، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للدعم الميداني، أتول كاري.وذكر مجلس السيادة السوداني- في بيان- أن اللقاء تطرق إلى التعاون الواسع بين الأمم المتحدة وحكومة السودان لتعزيز السلام والأمن والاستقرار.وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للدعم الميداني- في تصريح صحفي- إنه قدم التهنئة لرئيس مجلس السيادة على النجاحات التي حققتها حكومة الفترة الانتقالية، مضيفا أن اللقاء تناول أيضا الأوضاع في دارفور على ضوء الترتيبات الجارية لخروج بعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة المشتركة في دارفور "يوناميد" من السودان، المقرر في 30 يونيو 2021.وأضاف كاري أن اللقاء تناول الجهود التي تضطلع بها بعثة الأمم المتحدة لحفظ الأمن والسلام في منطقة أبيي (على الحدود بين السودان وجنوب السودان).