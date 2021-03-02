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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البحرين تؤكد اهتمام دول مجلس التعاون الخليجي بحماية حقوق الطفل

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:39 م
جريدة الدستور
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أكد المندوب الدائم للبحرين لدى الأمم المتحدة بجنيف السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، اهتمام دول مجلس التعاون البالغ بحماية وتعزيز حقوق الطفل على كافة المستويات بما يتناغم مع التشريعات والاتفاقيات الأممية الخاصة بحقوق الطفل التي انضمت إليها كامل دول المجلس، والتزامها الراسخ بكافة المعايير الدولية المعتمدة في هذا السياق.

وجاء ذلك خلال بيان ألقاه بوجيري - باسم دول مجلس التعاون - في سياق النقاش السنوي حول حقوق الطفل ضمن أعمال الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، مؤكدا أنه انطلاقا من اعتبار حماية الطفولة من الأساسيات، والمبادئ الثابتة التي تتفق حولها كافة دول المجلس، خصصت الأمانة العامة للمجلس مؤخرا يوما خاصا للاحتفال بالطفل الخليجي والذي يصادف 15 يناير من كل سنة.

وأضاف بوجيري - حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم الثلاثاء - أن الطفولة تعيش اليوم تحديات غير مسبوقة بالنظر للتهديدات المتنامية التي يشكلها الوضع العالمي الحالي جراء تبعات جائحة "كوفيد-19"، والتي تطرح إشكاليات مختلفة تضع حقوق الطفل أمام مخاطر حقيقية ومباشرة، منها ما يمس بحقوقه الأساسية في الحياة، داعيا إلى التفكير بشكل جماعي خلال هذه المرحلة في كيفية اتخاذ التدابير الكفيلة بالحد من معاناة الأطفال الذي يتأثرون بشكل غير متناسب بهذه الظروف.

ودعا لمضاعفة الجهود من أجل بناء شبكة من الإجراءات لحماية الطفولة والتخفيف من وطأة الظروف الحالية خاصة على المستوى النفسي، والمضي في تحقيق رفاه الطفل؛ وذلك عبر الدفع بالبرامج التنموية التي تركز على توفير مستوى معيشي ملائم لنمو الاطفال البدني والعقلي والنفسي والاجتماعي، مشيرا إلى أهمية عدم إغفال الاهتمام بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يمرون بمرحلة دقيقة جدًا وآثار غير متناسبة يجب العمل على التصدي لها.

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