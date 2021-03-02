انتشار الأفاعي داخل بئر رومانية قديمة بصحراء مطروح (صور)

أعلن مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح عن أن الفنيين بمركز التنمية المستدامة، التابع لمركز بحوث الصحراء، واجهوا خطر انتشار الافاعي داخل إحدى الآبار الرومانية القديمة المقامة منذ آلاف السنين بمنطقة أبومزهود عائلة رميميح بمركز ومدينة النجيلة، بمسافة تصل إلى 30 كيلومترا جنوبًا.وأوضح ربيع فازع، مدير وحدة الدعم الفني والإرشادي بمركز النجيلة، أنه في بداية الأعمال خاصة الصيانة يواجهون مخاطر عديدة، وهي وجود الثعابين والأفاعي والحشرات السامة في قاع الآبار المهجورة منذ سنوات بل مئات السنوات بسبب فترات الجفاف التي تضرب المنطقة من حين لآخر حسب طبيعة الصحراء القاحلة.وأضاف نوح رافع العميري، من سكان قرية أبومزهود جنوب مدينتي سيدي براني والنجيلة، أنه أثناء البدء في أعمال التطهير ضمن خطة تطهير الآبار الرومانية التي تقوم بها وحدة دعم الفني والإرشادي بمركز النجيلة، التابع لمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، لا يوجد معهم سوى كشاف صغير وعصا خشب في أيديهم تحسبا لأي ظرف طارئ أو مقابلة أي خطر داخل البئر، وظهرت المفاجأة غير المتوقعة وهي ظهور مجموعة من الأفاعي وسط الظلام وداخل هذه البئر في جوف الصحراء.وتابع أنه لا يوجد أي حلول لديه سوى المواجهة والدخول في معركة مع خطر الأفاعي والثعابين بعدما أصبح قرار التراجع والهروب من البئر أكثر خطورة من المواجهة، خاصة أنه هو ونجله فقط، ومعنى خروج أحدهما بسرعة من البئر سيعرض الآخر لمصير محتوم وقاتل من الأفاعي، حيث بدأت المعركة مع الثعابين واستطاعا الانتصار والخروج من البئر وبصحبتهما الأفاعي بعد موتها تمامًا.