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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النواب الأردني: قوة السعودية من قوتنا.. وأمن الخليج العربي من أمننا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:34 م
عبد المنعم العودات
عبد المنعم العودات
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قال رئيس مجلس النواب الأردني عبد المنعم العودات إن قوة السعودية من قوتنا وأمنها وأمن جميع دول الخليج العربي من أمن واستقرار الأردن.

وأكد رئيس مجلس النواب الأدرني - خلال لقائه اليوم الثلاثاء مع السفير السعودي لدى الأردن نايف بن بندر السديري، حيث بحثا سبل تطوير العلاقات الثنائية في المجالات كافة - عمق العلاقات الثنائية والحرص المستمر على تطويرها بقيادة عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وشدد العودات - حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" - على أن ما يجمع البلدين من قضايا ومصالح مشتركة وعلاقات أخوية راسخة ومتجذرة يدفعنا إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة، وإدامة التنسيق والتشاور خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين وقضايا الأمة العربية والإسلامية.

وقال إن العلاقة المتينة بين البلدين تدفعنا أيضا للعمل على تعزيز التعاون البرلماني المشترك بين مجلس النواب والشورى السعودي؛ بما يسهم في توحيد الصف العربي لمواجهة التحديات، مشددا على تقدير مجلس النواب عاليا للدعم السعودي المستمر للمملكة.

من جانبه، أشاد السفير السديري بمستوى العلاقات الثنائية في المجالات كافة، مضيفا أن السعودية والأردن تجمعهما مواقف مشتركة حيال العديد من القضايا التي تصب في اتجاه تحقيق المصالح العليا لكلا البلدين الشقيقين والتي تخدم قضايا الأمة العربية والإسلامية.

وأكد أهمية ترجمة العلاقات الوطيدة بين البلدين في تعزيز التعاون الاستثماري والاقتصادي وتحويل التحديات الى فرص حقيقية تسهم في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين.

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