الصحة السلوفاكية تسمح باستخدام اللقاح الروسي ضد كورونا

وقّع وزير الصحة السلوفاكي، ماريك كرايتشي، على تصريح يسمح باستخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لكورونا.وذكرت الوزارة- في بيان اليوم الثلاثاء- أن وزير الصحة وقّع على أمر بشأن استخدام اللقاح بالجمهورية حتى نهاية أغسطس 2021، موضحًا أن الطبيب المعالج يتحمل المسئولية الكاملة عن العلاج بعقار غير مسجل.وأضاف: "إنه يجب على الراغبين في التطعيم بلقاح (سبوتنيك- V) التوقيع على وثيقة تؤكد علمهم بأن هذا اللقاح لم يتم تسجيله بعد لدى وكالة الأدوية الأوروبية".يُذكر أن الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك- V"، قد وصلت من موسكو أمس الاثنين إلى مدينة كوسيتش شرق سلوفاكيا، على متن طائرة نقل تابعة لوزارة الدفاع السلوفاكية.