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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة السلوفاكية تسمح باستخدام اللقاح الروسي ضد كورونا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:17 م
اللقاح الروسي ضد
اللقاح الروسي ضد كورونا
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وقّع وزير الصحة السلوفاكي، ماريك كرايتشي، على تصريح يسمح باستخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لكورونا.

وذكرت الوزارة- في بيان اليوم الثلاثاء- أن وزير الصحة وقّع على أمر بشأن استخدام اللقاح بالجمهورية حتى نهاية أغسطس 2021، موضحًا أن الطبيب المعالج يتحمل المسئولية الكاملة عن العلاج بعقار غير مسجل.

وأضاف: "إنه يجب على الراغبين في التطعيم بلقاح (سبوتنيك- V) التوقيع على وثيقة تؤكد علمهم بأن هذا اللقاح لم يتم تسجيله بعد لدى وكالة الأدوية الأوروبية".

يُذكر أن الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك- V"، قد وصلت من موسكو أمس الاثنين إلى مدينة كوسيتش شرق سلوفاكيا، على متن طائرة نقل تابعة لوزارة الدفاع السلوفاكية.

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