رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان: حريصون على تشكيل الحكومة للتفاوض مع المؤسسات المالية الدولية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:38 م
ميشال عون
ميشال عون
أ ش أ
طباعة
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، حرصه على تشكيل الحكومة الجديدة حتى يتمكن لبنان من خلالها من التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية المستعدة لتقديم المساعدة، مشيرًا إلى أن بلاده في أمس الحاجة لهذه المساعدة من تلك المؤسسات الدولية.

وقال الرئيس اللبناني- خلال استقباله ظهر اليوم وفدًا من "الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم"- إن الأزمات التي يمر بها لبنان حاليًا متراكمة منذ 30 عامًا، لا سيما الأزمة الحكومية والأزمات المالية الكبيرة التي تشهدها البلاد.

وأوضح أن الأزمة المالية تفاقمت في لبنان جراء الحرب التي تشهدها سوريا، لا سيما بعد إغلاق المعابر الحدودية اللبنانية – السورية التي تسببت في قطع التواصل مع الدول العربية، فضلًا عن نزوح حوالي مليون و850 ألف سوري إلى داخل الأراضي اللبنانية على نحو شكل عبئًا كبيرًا على لبنان.

وأضاف: "إلى جانب كل هذه الأزمات هناك جائحة كورونا وانفجار ميناء بيروت البحري الذي وقع في 4 أغسطس الماضي"، مشيرّا إلى أن لبنان يحتاج إلى أبنائه المغتربين الذين باستطاعتهم إنشاء مؤسسات داخل لبنان وخلق فرص عمل للشباب اللبناني للحد من رغبتهم في الهجرة نتيجة الأوضاع الراهنة.

وتابع: "أملنا كبير في أن يبادر لبنانيو الاغتراب إلى المساعدة، ما يزيد ارتباط المقيمين بأرضهم، كما نحاول إعادة البناء وتنمية القطاعات قدر الإمكان وقد تمكنا من تنمية القطاع الزراعي أخيرًا على نحو أدى إلى مضاعفة إنتاجه".

موضوعات متعلقة

«الصحة العالمية»: أزمة كورونا لن تنتهى بنهاية 2021

تحميل النماذج الاسترشادية الموحدة للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

حالة الطقس فى مصر ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 2-3-2021

الرئيس السيسى يؤكد حتمية التوصل لاتفاق قانونى ملزم لملء وتشغيل سد النهضة

الصور

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع المنطقة الحرة الاستثمارية

image description

230 فرقة طبية تطوف منازل الصف في الجيزة للتطعيم ضد شلل الأطفال

image description

جامعة أسيوط: خطوات وقائية بلجان الامتحانات لسلامة الطلاب

image description

محافظ أسيوط يشدد على ضرورة وصول حملة التطعيم ضد شلل الأطفال للمستهدفين

image description

محافظ أسيوط: نحتاج إلى تضافر الجهود لحل مشاكل المواطنين

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يؤكد حتمية التوصل لاتفاق قانونى ملزم لملء وتشغيل سد النهضة

أمطار على 15 محافظة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وشروط استئناف الرحلات

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021

«بوابة الأمان» تُساهم فى إخراج المنتجات الخطرة للوقاية من كورونا بأوروبا

«تغفيلة».. هل تخلت مصر عن قطاع غزة بعد اتفاقيات التطبيع؟

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وعودة الرحلات

أيام زمان

«نادم».. اعترافات محمد جلال عبد القوي عن حياته وأعماله الأدبية

بكى مرتين.. حكاية تورط عبد الوهاب في مآزق سياسية أحدها مفبرك

«من أول نظرة».. قصة حب يوسف إدريس ورجاء الرفاعي

«دون مهر ولا شبكة ولا شقة».. يوسف إدريس يتحدث عن زواجه

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
حلمنتيشي
لواء.حمدى البطران
تطوير القرى والثقافة
القس. رفعت فكرى
القس صموئيل حبيب.. عملاق لم يمُت
جمال-أسعد
تطبيق القوانين
المزيد

الثقافة

غدًا.. معرض لنتاج ملتقى الأقصر للتصوير بالهناجر

«السد العالى حاضره ومستقبله».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

‎المركز القومى للترجمة يحتفل باليوم العالمى للمرأة.. الإثنين ‎

متخصصون من «الأعلى للثقافة»: صناعة النشر تساهم في انتعاش اقتصاد الدول