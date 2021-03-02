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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس يستقبل الأنبا ديمتريوس في كاتدرائية العباسية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:13 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
جرجس صفوت
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قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، استقبل الأنبا ديمتريوس، أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين.

وأضاف المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ذلك تم في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، وذلك في الثامن من مارس الجاري، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.

وبدأ المجمع المقدس لجانه الفرعية، للمرة الأولى منذ بداية جائحة فيروس كورونا، أمس الاثنين، واستضافت قاعة السكرتارية بالمجمع المقدس بالمقر البابوي بالأنبا رويس، اليوم الثلاثاء، لجان الإيمان والتعليم والعلاقات المسكونة والإعلام والمعلومات والرهبنة والأديرة وشئون الإيبارشيات.
البابا تواضروس يستقبل الأنبا ديمتريوس في كاتدرائية العباسية
البابا تواضروس يستقبل الأنبا ديمتريوس في كاتدرائية العباسية
البابا تواضروس يستقبل الأنبا ديمتريوس في كاتدرائية العباسية
البابا تواضروس يستقبل الأنبا ديمتريوس في كاتدرائية العباسية

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