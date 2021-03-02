محافظ أسوان: مد فترة تلقى طلبات التعويضات لأهالى النوبة لـ 16مارس

وافقت اللجنة الوطنية الخاصة بصرف تعويض من لم يتم تعويضه من أبناء النوبة بمد فترة تلقى الطلبات للمرة الثانية حتى 16 مارس الجارى لتقديم رغبات الحصول على التعويضات المقررة والتى بدأت فى 17 يناير الماضى، وجاء ذلك في إطار التسهيلات المقدمة من الدولة لأهالى النوبة وبناءً على طلب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.وأشار محافظ أسوان إلى أنه فى إطار حرص الحكومة على تقديم كل التيسيرات لأبناء النوبة تم إعطاء مهلة جديدة لاستكمال المستندات والأوراق المطلوبة بإجمالى 5329 مستحقًا، وذلك من إجمالى 11 ألفًا و500 مستحق، حيث تقدم فى المرحلة الأولى 6171 مستحقًا.وأوضح المحافظ أنه تم تخصيص 16 لجنة لتلقى الطلبات يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، حيث تشمل 4 لجان بمركز ومدينة أسوان لتلقى طلبات التقنين فى تملك الأراضى المقامة عليها المساكن لمتضررى إنشاء وتعلية خزان أسوان، بجانب لجنة بمقر إدارة الأملاك الخاصة بالمحمودية لتعويضات حق الانتفاع فى الجزر، بالإضافة إلى تخصيص 10 لجان بقرى مركز نصر النوبة ومدينة كلابشة مخصصة لتعويضات المساكن لمتضررى إنشاء السد العالى، لجنة المراقبة العامة للتنمية والتعاون بكوم أمبو لتلقى طلبات تعويضات الأراضى الزراعية.