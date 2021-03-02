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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان: مد فترة تلقى طلبات التعويضات لأهالى النوبة لـ 16مارس

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:30 م
محافظ أسوان
محافظ أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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وافقت اللجنة الوطنية الخاصة بصرف تعويض من لم يتم تعويضه من أبناء النوبة بمد فترة تلقى الطلبات للمرة الثانية حتى 16 مارس الجارى لتقديم رغبات الحصول على التعويضات المقررة والتى بدأت فى 17 يناير الماضى، وجاء ذلك في إطار التسهيلات المقدمة من الدولة لأهالى النوبة وبناءً على طلب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

وأشار محافظ أسوان إلى أنه فى إطار حرص الحكومة على تقديم كل التيسيرات لأبناء النوبة تم إعطاء مهلة جديدة لاستكمال المستندات والأوراق المطلوبة بإجمالى 5329 مستحقًا، وذلك من إجمالى 11 ألفًا و500 مستحق، حيث تقدم فى المرحلة الأولى 6171 مستحقًا.

وأوضح المحافظ أنه تم تخصيص 16 لجنة لتلقى الطلبات يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، حيث تشمل 4 لجان بمركز ومدينة أسوان لتلقى طلبات التقنين فى تملك الأراضى المقامة عليها المساكن لمتضررى إنشاء وتعلية خزان أسوان، بجانب لجنة بمقر إدارة الأملاك الخاصة بالمحمودية لتعويضات حق الانتفاع فى الجزر، بالإضافة إلى تخصيص 10 لجان بقرى مركز نصر النوبة ومدينة كلابشة مخصصة لتعويضات المساكن لمتضررى إنشاء السد العالى، لجنة المراقبة العامة للتنمية والتعاون بكوم أمبو لتلقى طلبات تعويضات الأراضى الزراعية.

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