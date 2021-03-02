بالأسماء.. إصابة 12 فى انقلاب ميكروباص على كوبرى أجا بالدقهلية

أصيب 12 شخصًا بينهم طلاب بإصابات خطيرة تنوعت بين جروح وكسور، بعد أن انقلبت بهم سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها على كوبري أجا العلوي بالدقهلية أمام قرية النخيل بعد اصطدامه بسيارة نقل.وكان اللواء رأفت عبدالباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص من أعلى كوبري أجا.وبانتقال ضباط المباحث و7 سيارات إسعاف إلى مكان البلاغ تبين إصابة كل من: فتحي "البسيوني، 26 عامًا بكدمات بالجسم، وهشام عصمت، 35 عامًا، بسحجات وآلام في الظهر، ومحمدي أحمد 18 عامًا، بكدمات بالجسم، خلود خالد محمود، 20 عامًا، باشتباه كسر في الجمجمة ونزيف في البطن، وعبدالرحمن محمود أحمد، 25 عامًا، بكسر بالعمود الفقري، وإسراء عبدالناصر أحمد، 20 عامًا، بسحجات بالجسم وكسر بالكتف الأيمن، وأمل محمود ماهر، 18 عامًا، بجرح 15 سم بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد باسم عبدالعزيز، 18 عامًا بكسر بالعمود الفقري وكدمات بالجسم، فاطمة فتحي خيرت، 18 عامًا، بنزيف بالأنف وكسر بالعمود الفقري، روضة رضا عبدالحليم، 21 عامًا، بكسر بالذراع اليمنى، وضحى مجدي حسون، 19 عامًا باشتباه كسر في الضلوع، وأسماء محمود نعيم، 22 عامًا، باشتباه كسر بالعمود الفقري.وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.