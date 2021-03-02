وزيرة الصناعة تشكل لجنة للنظر في منظومة الأراضي

قالت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إنه تم تشكيل لجنة للنظر في منظومة الأراضي، لمراجعة ما تم تخصيصه.وأضافت: «الشخص اللي معاه أرض وماشي بمراحل للتصنيع سنتركه، أما الشخص اللي واخد أرض وهيسقعها هتتسحب منه».وأكدت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب أثناء مناقشة بيان الوزارة، أن هناك مجموعة من الأراضي بالصعيد تم طرحها بالمجان منذ سنوات حتى الآن لم تعمل ولم تشتغل، موضحة أن هذه الأراضي سيتم سحبها.وأفادت: نسعى للوصول إلى منتج مصري يكفي احتياج السوق المحلية، أو نقوم بتصديره للخارج، مضيفة أنها متفقة تماما مع توجهات لجنة الصناعة بإنتاج منتجات مصرية والعمل على إحلال الواردات.وفيما يخص مشروعات القوانين، قالت وزيرة الصناعة: «هناك ضرورة ملحة للتعديل على القوانين الموجودة لأن القانون الحالي تم إقراره منذ عام ١٩٥٨»، مداعبة اللجنة: «قوانين الصناعة موجودة قبل ما كلنا نتولد وهذا ليس مناسب للمرحلة الحالية»، مؤكدة أنه من حيث المبدأ سنعمل على إعداد قانون للصناعة.