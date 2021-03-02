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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

جامعة عين شمس تواصل الامتحانات بإجراءات احترازية باللجان (فيديو)

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:42 م
محمود منصور
محمود منصور
احمد التمساح
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واصلت جامعة عين شمس استعداداتها لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2020-2021 في اليوم الرابع، وسط إجراءات احترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا باستخدام المواد المطهرة والالتزام بارتداء الكمامات عند الدخول.

وقال مصطفي محمد، طالب بكلية ألسن في الفرقة الرابعة بجامعة عين شمس، إن "الجامعة تهتم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية من أول أيام الامتحانات، وعند دخولنا الجامعة يقوم رجل الأمن بقياس درجة الحرارة والتنبيه بارتداء الكمامات، كما يتم تطهير اللجان بعد الانتهاء من كل امتحان".

وأضاف أن المراقب يقوم بتنظيم الخروج لعدم حدوث تزاحم بين الطلاب، بجانب وجود مسافات بين الطلاب في لجنة الامتحان لا تقل عن مترين بين كل طالب.

وفي نفس السياق قال محمود منصور، طالب في كلية ألسن جامعة عين شمس، إن الجامعة تهتم بتنفيذ الإجراءات الاحترازية بين الطلاب عند دخولهم من بوابات الجامعة حتي الخروج منها،والحرص على ارتداء الكمامات بجانب وجود لافتات مكتوب عليها كيفية حماية نفسك من الإصابة، لافتا إلى أن كل الكليات داخل جامعة عين شمس تنفذ الإجراءات المطلوبة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
جامعة عين شمس تواصل الامتحانات بإجراءات احترازية باللجان (فيديو)
جامعة عين شمس تواصل الامتحانات بإجراءات احترازية باللجان (فيديو)
جامعة عين شمس تواصل الامتحانات بإجراءات احترازية باللجان (فيديو)
جامعة عين شمس تواصل الامتحانات بإجراءات احترازية باللجان (فيديو)

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