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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد إثارتها للجدل مؤخرا.. من هي الراقصة الشرقية إيمي سلطان؟

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:57 م
جريدة الدستور
سلمى بدر
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أثارت الراقصة ايمي سلطان الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بكتابة بوست على صفحتها الرسمية تقول فيه: "مش شرط تقيد نفسك بشهادتك، اشتغل واعمل الحاجة اللي بتحبها واللي شايف نفسك هتنجح فيها انا خريجة هندسة ديكور جامعة رودك وحاليا بشتغل الحاجة اللي بحبها".

واستكملت عن افتقادها للرقص وعلقت: "منك لله يا خفاش.. افتقدت تلك الأيام"، فى إشارة منها إلى الأزمة التى يعانى منها العالم بسبب فيروس كورونا.

- ولدت في سنغافورة وتعلمت الباليه وعمرها 5 أعوام بتشجيع والديها، أصبحت بالرينا محترفة فى عمر 15 عاما، وعندما جاءت إلى مصر، شاركت في عروض بدار الأوبرا المصرية وكانت تواظب على الرقص والدراسة في نفس الوقت.

- حصلت على درجة البكالوريوس من جامعة روداك البريطانية، متخصصة في تعليم الفنون الجميلة والتطبيقية، وحصلت على شهادتين في تصميم الديكورات.

- كونت فرقتها الموسيقية من أصحاب الشهادات العالية الذين يتميزون بموهبة موسيقية وتفضل الرقص على الموسيقي القديمة.

- ذكرت أنها كانت موظفة في فرقة باليه، مشيرة إلى أن الرقص مهنة غير مربحة لكنها من أعلى الراقصات أجرا في مصر، وقالت إن دخلها كراقصة بالية أكبر بكثير مما تحصل عليه وهي راقصة شرقية.






وكشفت الراقصة إيمي سلطان، قصة تحولها من مهندسة ديكور من جامعة شهيرة إلى راقصة وردود أفعال عائلتها على إنها درست البالية في سن الخامسة، وانضمت لفريق البالية بدار الأوبرا المصرية في الخامسة عشر من عمرها».

وأضافت: أرفض التقليل من مهنة الرقص الشرقي، فهى تراه فن ولا ينبغى التقليل من مؤديه.

وتابعت: سهير زكي وسامية جمال من أفضل الراقصات رغم اختلاف أسلوبهما مع طريقتها في الرقص، لكن تجمع بينهم التحديات.

وأكدت أن التحول حدث لديها عندما سافرت لأنقرة لعمل حفلة بالية، ومنها لاسطنبول وذهبت لكباريه ومارست الرقص الشرقي، موضحة أن والدها لم يرفض، وأن كل ما يتردد عن خلاف بينهما غير صحيح.
مشيرة إلى أن والدتها تحضر العروض.



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