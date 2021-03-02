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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شاب يحاول الانتحار بسبب الميراث في الدقهلية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:13 م
شاب يحاول الانتحار
شاب يحاول الانتحار
عمرو الحوتى
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أقدم شاب على الانتحار بتناول مادة سامة بقرية السبخاوية التابعة لمركز الستامونى بمحافظة الدقهلية لمروره بأزمة نفسية لقيام والده بتمييز أشقائه فى توزيع الميراث.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة الستاموني  من مستشفي شربين  العام بوصول رمضان السيد عبد الجليل 22 عاما "مزارع" ومقيم بقرية السبخاوية التابعة للمركز في حالة إعياء شديدة نتيجة تناول مادة سامة.

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبسؤاله أقر المصاب بتناوله مادة سامة "حبوب حفظ الغلة" مما أحدث إصابته وعلل ذلك بمروره بحالة نفسية سيئة على خلفية تميز والده بينه وبين أشقائه في توزيع الأرض ملكه"الإرث" ولم يتهم أحدا في التسبب في ذلك.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم ٥٠٩ لسنة ٢٠٢١ إداري مركز شرطة الستاموني وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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