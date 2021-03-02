تحقيق بشأن خطط ألمانيا دفع تعويضات لإغلاق محطات توليد الطاقة بالفحم

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء، أنها فتحت تحقيقا بشأن ما إذا كانت خطط ألمانيا لتعويض أصحاب محطات توليد الطاقة بحرق الفحم عن الإغلاق المبكر لمحطاتهم بحلول عام 2038 يتماشى مع قواعد التكتل فيما يتعلق بالمساعدات التي تمنحها الدولة للأعمال التجارية أم لا.واتفقت ألمانيا العام الماضي على دفع تعويضات بقيمة 4.35 مليار يورو لشركات المنفعة لتسريع وتيرة إغلاق محطات توليد الطاقة التي تعمل بإحراق الفحم في إطار الجهود التي تبذلها البلاد لمكافحة تغيير المناخ، إذ تستخدم الكثير من هذه المصانع "الليجنيت"؛ وهو فحم يتم تعدينه في ألمانيا ويسبب تلوثا.ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن أعلى مسئول لمراقبة السياسة التنافسية بالاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر قولها إن "دورنا هو ضمان المنافسة عن طريق التأكد من أن التعويضات الممنوحة إلى مشغلي المحطات للوقف التدريجي قبل الوقت المخطط له تلتزم بالحد الأدنى الضروري.".ويقول مدافعون عن البيئة إن الشركات التي تستفيد من التعويضات من المحتمل أنها ستضطر إلى إغلاق المحطات قريبا على أى حال لأن توليد الكهرباء عن طريق إحراق الفحم أصبح أعلى في التكلفة من مصادر الطاقة المتجددة كالرياح والشمس.