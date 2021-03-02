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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس المتهم بقتل زوجته في قنا 15 يومًا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:10 م
حبس المتهم
حبس المتهم
قنا: إسلام البكري
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قررت النيابة العامة بمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، حبس المتهم بقتل زوجته وجنينها، بقرية خوالد أبوشوشة التابعة لمركز أبوتشت شمالي المحافظة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك بعدما مثل المتهم جريمته.
 
وكان مركز شرطة أبوتشت شمالي محافظة قنا، قد استقبل صباح السبت الماضي، بهاء. ا. ا البالغ من العمر 31 عامًا، ويعمل بإحدى دول الخليج، ليعترف بأنه قتل زوجته أ.ع.ع، 24 عامًا، إثر خلافات زوجية، بقرية خوالد أبو شوشة التابعة لدائرة مركز أبوتشت شمالي قنا.

وقال المتهم خلال اعترافاته أمام النيابة العامة: "إن زوجته عادت إلى منزلها بقرية خوالد أبوشوشة، عقب إقامتها لفترة في منزل أسرتها، بسبب الخلافات التي نشأت بينهما، مضيفا أنه لم يشعر بما حدث، حينما أدخلها إلى غرفة النوم، وخنقها بيديه حتى فاضت روحها".

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