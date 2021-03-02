رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر: دعم المشاريع الابتكارية للشباب من أولويات الحكومة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:20 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
قال الوزير الأول الجزائري (رئيس الوزراء)، عبدالعزيز جراد، اليوم الثلاثاء، إن دعم المشاريع الابتكارية للشباب يعد من أولويات عمل حكومته خلال العام الجاري، مؤكدًا أن دعم المؤسسات الناشئة يعد من ركائز النموذج الاقتصادي الجديد.

وأضاف جراد- في تصريحات له اليوم - أن "دعم الابتكار والشركات المبتكرة يشكل أولوية من أولويات الرئيس عبدالمجيد تبون لبعث نموذج اقتصادي جديد يرتكز على التكنولوجيا الجديدة واقتصاد المعرفة".

وأشار إلى أن الرئيس تبون أكد في أكثر من مناسبة ضرورة توفير كل الشروط والوسائل اللازمة لتمكين الشركات من القيام بدورها كاملًا في مسار التنويع الاقتصادي المنشود، موضحًا أن الجزائر تواجه اليوم تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة تجب مواجهتها بإدماج المعرفة والابتكار في صياغة أي رؤية أو استراتيجية تنموية من خلال دعم المؤسسات الناشئة ذات النمو السريع، حيث تم وضع إطار تنظيمي وقانوني لتأطير نشاطاتها واستحداث صندوق استثمار لتمويلها.

وأكد جراد أن الآليات المستحدثة سيكون لها دور أساسي يستجيب لاحتياجات المؤسسات الناشئة من دعم لوجستيي وإعداد برامج تكوينية وتدريبية في مجال المقاولات، تماشيًا مع المعايير الدولية وإتاحة الفرصة لتقديم مشاريع مبتكرة في المجالات ذات الأهمية الوطنية ودعمها حتى تصبح ناجحة اقتصاديًا بفضل تنظيم دورات في عدة ميادين.

وأوضح أنه من بين هذه الميادين التكنولوجيا الحيوية والرقمنة والصناعة الروبوتية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الزراعية الدقيقة.

وقال جراد إن الحكومة تعكف على مواصلة مجهوداتها من أجل أخلقة الحياة الاقتصادية والقضاء على الممارسات البيروقراطية وتوفير بيئة ملائمة تساعد حاملي الأفكار، وخاصة الشباب منهم على تجسيد مشاريعهم وهذا ضمن ورشات التسهيلات الإدارية التي بادرت بها الحكومة في إطار مخطط الإنعاش الاقتصادي.

ولفت إلى تخفيف إجراءات إنشاء ودعم المؤسسات وإنشاء بوابة خاصة بالمستثمرين المبتدئين وبالمؤسسات الناشئة وتطوير مخطط حكومي لرقمنة مجمل الإجراءات ومنح تحفيزات وإعفاءات ضريبية لصالح المؤسسات الناشئة.

وأكد جراد أن الحكومة عملت منذ تشكيلها على إحداث قطيعة حقيقية مع النموذج الاقتصادي القديم لكونه لم يعد يرقى إلى تطلعات الشباب الذي أكد في أكثر من مناسبة امتلاكه لكل المؤهلات العلمية والفكرية لتحقيق هذا الهدف.

وأشار إلى ضرورة مواصلة تغيير نمط التسيير الموروث والذي عطل نهضة البلاد طيلة سنوات، وقال: "إذ نؤمن إيمانا راسخًا بقدرة شبابنا وإرادته القوية، فإننا نؤكد له دعم الدولة المطلق ومرافقة مشاريعه الابتكارية انطلاقا من أن هذا المحور سيحظى بأولوية عملنا لسنة 2021".

موضوعات متعلقة

أمطار على 15 محافظة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

11 تنبيهًا جديدًا من «التعليم» للمديريات عن امتحانات «أولى وتانية ثانوي»

تحميل النماذج الاسترشادية الموحدة للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

رفض طعن مرتضى منصور على نتيجة انتخابات البرلمان

الصور

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع المنطقة الحرة الاستثمارية

image description

230 فرقة طبية تطوف منازل الصف في الجيزة للتطعيم ضد شلل الأطفال

image description

جامعة أسيوط: خطوات وقائية بلجان الامتحانات لسلامة الطلاب

image description

محافظ أسيوط يشدد على ضرورة وصول حملة التطعيم ضد شلل الأطفال للمستهدفين

image description

محافظ أسيوط: نحتاج إلى تضافر الجهود لحل مشاكل المواطنين

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يؤكد حتمية التوصل لاتفاق قانونى ملزم لملء وتشغيل سد النهضة

أمطار على 15 محافظة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وشروط استئناف الرحلات

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021

«بوابة الأمان» تُساهم فى إخراج المنتجات الخطرة للوقاية من كورونا بأوروبا

«تغفيلة».. هل تخلت مصر عن قطاع غزة بعد اتفاقيات التطبيع؟

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وعودة الرحلات

أيام زمان

«نادم».. اعترافات محمد جلال عبد القوي عن حياته وأعماله الأدبية

بكى مرتين.. حكاية تورط عبد الوهاب في مآزق سياسية أحدها مفبرك

«من أول نظرة».. قصة حب يوسف إدريس ورجاء الرفاعي

«دون مهر ولا شبكة ولا شقة».. يوسف إدريس يتحدث عن زواجه

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
حلمنتيشي
لواء.حمدى البطران
تطوير القرى والثقافة
القس. رفعت فكرى
القس صموئيل حبيب.. عملاق لم يمُت
جمال-أسعد
تطبيق القوانين
المزيد

الثقافة

غدًا.. معرض لنتاج ملتقى الأقصر للتصوير بالهناجر

«السد العالى حاضره ومستقبله».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

‎المركز القومى للترجمة يحتفل باليوم العالمى للمرأة.. الإثنين ‎

متخصصون من «الأعلى للثقافة»: صناعة النشر تساهم في انتعاش اقتصاد الدول