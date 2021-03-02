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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تلقي 200 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء بالمنوفية (صور)

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:31 م
جريدة الدستور
ولاء القاضى
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عقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اجتماعا تنسيقيًا لمناقشة الموقف الحالي لملف التصالح واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو نهو الموضوعات المتعلقة بالملف بنطاق الوحدات المحلية، مشددًا على ضرورة بذل المزيد من الجهد والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لإنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت، مشيرا إلى أن المحافظة تلقت حتى الآن 200 ألف و356 طلبا للتصالح في مخالفات البناء بإجمالي عوائد بلغت 690 مليونا و506 ألف جنيه.

وتناول الاجتماع مناقشة الإجراءات المتعلقة بإنهاء المعاينات وسرعة البت في الملفات المستوفاة، والوقوف على المعوقات التي تواجه اللجان والوحدات المحلية لضمان إنجاز العمل بالملف تأكيدًا على هيبة وحقوق الدولة، وأشار المحافظ إلى أن إجراءات التصالح تتم بشأن أحد أنواع المخالفات وهو البناء بدون ترخيص وأن التصالح يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين ويزيد من قيمة العقار، مؤكدًا على أن المبالغ المحصلة سيتم ضخها للنهوض والارتقاء بمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات لتقديم خدمات أفضل لمواطني المنوفية.

وخلال الاجتماع شدد المحافظ على تكثيف أعمال اللجان الفنية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لإجراء المعاينات الميدانية على الطبيعة، لاستيفاء كافة الأوراق والنماذج الخاصة بمخالفات البناء وتقنين الأوضاع المخالفة لتحقيق الصالح العام.

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