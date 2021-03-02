المدعي العام في أوردو التركية يطالب بحبس إمام أوغلو

نقلت صحيفة جمهورييت التركية، اليوم الثلاثاء، عن المدعي العام في مدينة أوردو التركية، عن مطالبه بحبس رئيس بلدية إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو، فترة تتراوح بين 6 شهور إلى عامين.جاء ذلك خلال الجلسة السادسة لنظر الدعوى المقدمة ضد إمام أوغلو، بزعم إهانة حاكم أوردو السابق سيدار يافوز، في واقعة جرت في يونيو 2019.وفي التفاصيل، فقد نشبت مشادة عام 2019 قبل انتخابات إسطنبول التي عقدت في 23 يونيو 2019 بين أكرم إمام أوغلو ويافوز بسبب رغبة إمام أوغلو في استخدام صالة كبار الزوار بمطار أوردو جيرسون، فتقدم يافوز بدعوى قضائية اتهم فيها رئيس بلدية إسطنبول بإهانته.وحضر محامو الطرفين وشهود الجلسة السادسة للقضية التي عُقدت في المحكمة الجنائية الابتدائية الرابعة في أوردو، قبل أن تعلن المحكمة تأجيل النظر إلى جلسة 17 مارس.