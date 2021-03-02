رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

طابع بريد تذكاري بمناسبة مرور 75 عامًا على العلاقات المصرية الفلبينية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:33 م
جريدة الدستور
طارق عتمان
طباعة
قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن العلاقات بين مصر والفلبين تجمعها العديد من أوجه التعاون وخاصة في مجال السياحة والصناعة والزراعة والمجال الطبي وتبادل الخبرات، لذا بادر البريد المصري بإصدار طابع بريد تذكاري بمناسبة مرور 75 عامًا على العلاقات المصرية الفلبينية، وذلك بهدف توثيق العلاقات الدبلوماسية القوية التي تجمع بين البلدين الصديقين.

وأضاف الدكتور شريف فاروق رئيس البريد المصري، أن الطوابع التذكارية تعد وسيلة من وسائل الاتصال الثقافي بين مختلف دول وشعوب العالم وتوثق تاريخ الأمم على مر العصور، لذلك يحرص البريد المصري دائمًا على إصدار الطوابع التذكارية في الاحداث والمناسبات الهامة لتخليد تلك الأحداث.

ومن جانبه صرح السفير أحمد شهاب السفير المصري في مانيلا أن العلاقات القوية بين البلدين أظهرت دومًا اتساق الآراء والمواقف السياسية عبر كل هذه السنوات الطويلة من التعاون فيما بينهما وذلك كونهما من قوى الاعتدال السياسي كلًا في منطقته فضلًا عن التنسيق الكامل بين البعثات الدبلوماسية بالبلدين في كافة المحافل الدولية، مشيرًا إلى أن أهمية توثيق هذا الحدث التاريخي عبر طابع بريدي مميز يوضح مدى عمق أواصر الصداقة والتعاون التي تجمع بين الشعبين.

وجدير بالذكر أن طابع مرور 75 عامًا علي العلاقات المصرية الفلبينية التذكاري تم تصميمه ليجمع بين التصميم الفني والتعبير السلس ليوضح العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر والفلبين حيث انه تم رسم أعلام الدولتين علي شكل شرائط مبهجة تتوسط الطابع وترسم في مجملها رقم 75 وهو عدد سنوات العلاقة الدبلوماسية بين البلدين كما يظهر في خلفية التصميم "أهرامات الجيزة" ونصب "ريزال" التذكاري في مانيلا كما ان مقاس الطابع (٣سم في ٥سم) مؤمن متعدد الألوان أوفسيت وقيمته 5 جنيهات.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تحميل النماذج الاسترشادية الموحدة للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

«التخطيط» تعلن المقبولين بأولى مجموعات مبادرة «كن سفيرًا»

«الإدارية العليا» توصي بتأييد حل مجلس الزمالك السابق.. ورفض طعون مرتضى منصور

أمطار على 15 محافظة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

الصور

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع المنطقة الحرة الاستثمارية

image description

230 فرقة طبية تطوف منازل الصف في الجيزة للتطعيم ضد شلل الأطفال

image description

جامعة أسيوط: خطوات وقائية بلجان الامتحانات لسلامة الطلاب

image description

محافظ أسيوط يشدد على ضرورة وصول حملة التطعيم ضد شلل الأطفال للمستهدفين

image description

محافظ أسيوط: نحتاج إلى تضافر الجهود لحل مشاكل المواطنين

الأكثر قراءة

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وشروط استئناف الرحلات

أمطار على 15 محافظة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

الرئيس السيسى يؤكد حتمية التوصل لاتفاق قانونى ملزم لملء وتشغيل سد النهضة

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

معهد «جوته» يفتح باب تقديم للدورة الثانية لبرنامج الإقامات الفنية الرقمية

خطوات تسجيل الدخول على موقع مصلحة الضرائب المصرية

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021

«بوابة الأمان» تُساهم فى إخراج المنتجات الخطرة للوقاية من كورونا بأوروبا

أيام زمان

«نادم».. اعترافات محمد جلال عبد القوي عن حياته وأعماله الأدبية

بكى مرتين.. حكاية تورط عبد الوهاب في مآزق سياسية أحدها مفبرك

«من أول نظرة».. قصة حب يوسف إدريس ورجاء الرفاعي

«دون مهر ولا شبكة ولا شقة».. يوسف إدريس يتحدث عن زواجه

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
حلمنتيشي
لواء.حمدى البطران
تطوير القرى والثقافة
القس. رفعت فكرى
القس صموئيل حبيب.. عملاق لم يمُت
جمال-أسعد
تطبيق القوانين
المزيد

الثقافة

غدًا.. معرض لنتاج ملتقى الأقصر للتصوير بالهناجر

محاضرة حول علم النفس وإدارة الأزمات بالمجلس الأعلى للثقافة

«السد العالى حاضره ومستقبله».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

‎المركز القومى للترجمة يحتفل باليوم العالمى للمرأة.. الإثنين ‎