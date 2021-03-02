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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

32 سفينة إجمالى الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:27 م
موانئ بورسعيد
موانئ بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، في بيان صادر أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 32 سفينة خلال عمليات التداول، وشهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات، وخروج 5 سفن وتوجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر وصول 4 سفن حاويات.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 5 سفن حاويات، ومغادرة 4 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 4 سفن حاويات وبضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.

وأكدت موانئ بورسعيد أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية، لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

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