32 سفينة إجمالى الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:27 م
بورسعيد:شيماء رشادطباعة
أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، في بيان صادر أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 32 سفينة خلال عمليات التداول، وشهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات، وخروج 5 سفن وتوجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر وصول 4 سفن حاويات.
كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 5 سفن حاويات، ومغادرة 4 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 4 سفن حاويات وبضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.
وأكدت موانئ بورسعيد أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية، لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.
كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 5 سفن حاويات، ومغادرة 4 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 4 سفن حاويات وبضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.
وأكدت موانئ بورسعيد أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية، لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.