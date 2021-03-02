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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

إنجي علاء وفيفيان عبدالملك ضيفا «واحد من الناس» الجمعة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:38 م
عمرو الليثي
عمرو الليثي
دعاء عبد المقصود
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يقدم الإعلامي دكتور عمرو الليثي حلقة خاصة عن زوجات الفنانين، وذلك في العاشرة من مساء يوم الجمعة المقبل في برنامج واحد من الناس على قناة الحياة.

ويستضيف البرنامج كلًا من فيفيان عبدالملك زوجة الفنان إدوارد، لتكشف الوجه الآخر وأسرار تذاع لأول مرة عن الفنان ادوارد، وحياته العائلية مع زوجته وأولاده وأصعب المواقف التي مرت عليهم.

كما يستضيف "الليثي" الكاتبة والسيناريست إنجي علاء زوجة الفنان يوسف الشريف، لتكشف عن أول لقاء لها مع يوسف الشريف والحب من أول نظرة، وسر الدويتو الفني مع زوجها في البيت والعمل، والأزمات التي مرت بها حياتهم الزوجية والفنية وكيف تغلبوا عليها.

ويذاع برنامج واحد من الناس الجمعة الساعة 10 مساءً على شاشة قناة الحياة.

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