جامعة عين شمس تطلق قافلتها التنموية الشاملة إلى قنا 27 مارس

تواصل جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، إطلاق قوافلها التنموية الشاملة بالمحافظات، حيث يستعد قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور هشام تمراز، لإطلاق قافلة التنمية الشاملة لقرية أبو دياب غرب بمركز دشنا بمحافظة قنا، خلال الفترة من 27 مارس وحتى 30 من الشهر ذاته لخدمة المواطنين في العديد من المجالات.وفي هذا السياق، أجرى سهيل حمزة، أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، زيارة لمحافظة قنا للوقوف على الترتيبات اللازمة لأعمال القافلة،كما التقى بعدد من المسئولين بديوان عام المحافظة للتعرف على احتياجات المواطنين.ومن المقرر أن تشمل القافلة عددًا من المحاور من بينها المحور الطبي الذي يوفر الكشف المجاني في مختلف التخصصات والتوعية الصحية ومحور محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، فضلًا عن توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.