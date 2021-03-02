رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الفلسنجي فى مفردات الحارة المصرية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:48 م
مفردات الحارة المصرية
مفردات الحارة المصرية
يسرى أبو القاسم يكتب
طباعة
الفلسنجى لقب المفلس داخل الحارة المصرية، خاصة  إن كان هذا الشخص يعتمد على الاقتراض من غيره دون رغبة فى السداد، فهو يبنى حياته على الدّين، فيقول أهل الحارة عنه الفلسنجى.. والفلسنجى أو الشخص المفلس جاء فى العديد من الأمثال المصرية بشكل مباشر أو غير مباشر.

طماعنجى بنى بيت فلسنجى سكن له فيه

يقال هذا المثل فى حق الشخص الذى يطمع فى الحصول على ما يملكه غيره، فيكون هذا الطمع سببًا رئيسًا فى وقوعه فى شرك النصاب، لذا يقول المثل الشعبى الآخر طول ما الطماع موجود النصاب بخير.

والمفلس من هذه النوعية، لذا ضحك على الطماع الساذج فعشمه بأنه سيدفع ضعف ما يدفعه المستأجر العادى حتى يلقى به فى الفخ فيتمكن بالفعل من ذلك ربما يدفع ايجار الشهر الأول ثم لا يدفع مرة أخرى إلا بالشد والجذب.

التاجر لما يفلس يدور فى دفاتره القديمة
يقال هذا المثل فى حق التاجر أحيانًا حين يفلس، فيبحث فى دفاتر تجارته القديمة، ربما يجد فيها أى دين مر عليه زمن ولم يتذكره، وذلك بسبب حاجته للمال.

كما يقال هذا المثل فيما لا يخص التاجر ولا التجارة، بل يقال فى أمور أخرى على سبيل المثال رجل تركه أقاربه وأصحابه فبدأ يبحث عن صديق قديم كان قد نسيه منذ زمن، فحين يصل إليه يقول له أخيرًا تذكرتنى، ولا زى التاجر لما يفلس يدور فى دفاتره القديمة.

إذا أمعنا النظر فى هذا المثل سنجد أنه يقال فى حق شخص يعيش فى حالة ضعف بعد قوة، أو ذل بعد عز أو فقر بعد غنى. وكأنه يستنجد بشىء ما قد يكون صديقا أو مالا أو سندا.

الحقيقة أن هناك عدة أمثلة تخص الشخص المفلس داخل الحارة المصرية، لكن دون أن تذكر فيها مفردة المفلس مثل أبيض يا ورد ويا مولاى كما خلقتنى، والجيب ع الخياطة، وغيرها من الأمثلة الشعبية.

موضوعات متعلقة

خريطة سقوط الأمطار في مصر من اليوم وحتى الخميس

«التخطيط» تعلن المقبولين بأولى مجموعات مبادرة «كن سفيرًا»

«الصحة العالمية»: أزمة كورونا لن تنتهى بنهاية 2021

بـ34 مليون جنيه.. أول طفل مصري يحصل على أغلى دواء في العالم مجانا

الصور

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع المنطقة الحرة الاستثمارية

image description

230 فرقة طبية تطوف منازل الصف في الجيزة للتطعيم ضد شلل الأطفال

image description

جامعة أسيوط: خطوات وقائية بلجان الامتحانات لسلامة الطلاب

image description

محافظ أسيوط يشدد على ضرورة وصول حملة التطعيم ضد شلل الأطفال للمستهدفين

image description

محافظ أسيوط: نحتاج إلى تضافر الجهود لحل مشاكل المواطنين

الأكثر قراءة

الزمالك يقدم بلاغًا للنائب العام في واقعة أشرف بن شرقي

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وشروط استئناف الرحلات

أمطار على 15 محافظة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

تفاصيل.. الأعياد الرسمية ٢٠٢١ القادمة

معهد «جوته» يفتح باب تقديم للدورة الثانية لبرنامج الإقامات الفنية الرقمية

خطوات تسجيل الدخول على موقع مصلحة الضرائب المصرية

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021

أيام زمان

أٌقسم بالله ما سرقته.. اعترافات هنيدي عن أزمته مع أحمد آدم

«طردتها بديعة مصابني».. حكاية محمد فوزي مع الراقصة لولا

كواليس سجن الفنانة تحية كاريوكا بسبب «السجاد»

«ياريتها ولد».. اعترافات صباح حول كره عائلتها لها في طفولتها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
حلمنتيشي
لواء.حمدى البطران
تطوير القرى والثقافة
القس. رفعت فكرى
القس صموئيل حبيب.. عملاق لم يمُت
جمال-أسعد
تطبيق القوانين
المزيد

الثقافة

قصة صورة لـ إحسان عبد القدوس والسادات: «إنت اتحبست أكتر منى»

الفلسنجي فى مفردات الحارة المصرية

غدًا.. معرض لنتاج ملتقى الأقصر للتصوير بالهناجر

محاضرة حول علم النفس وإدارة الأزمات بالمجلس الأعلى للثقافة