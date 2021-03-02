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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم البحيرة»: انتظام سير الامتحانات فى يومها الرابع

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:29 م
طلاب البحيرة
طلاب البحيرة
البحيرة معوض هويدى
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أكد ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2020- 2021، قد سادها جو من الهدوء في يومها الرابع على التوالي، وأدى اليوم طلاب الصف الثاني الثانوي امتحانهم في مادتي الأحياء والفلسفة ويبلغ عددهم 30322 طالبًا في 110 مدارس على مستوى 18 إدارة تعليمية، كما أدى تلاميذ الصف السادس الابتدائي امتحانهم المجمع وبلغ عددهم 128135 تلميذًا وتلميذة في 1390 مدرسة على مستوى 18 إدارة تعليمية.

كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أنه تمت متابعة سير الامتحانات أولًا بأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية والتي تم ربطها بغرف العمليات الفرعية داخل كل إدارة تعليمية، وسارت عملية الدخول لمنصة الامتحانات بسهولة ويسر، وتم توفير كل وسائل الأمن والهدوء والسلامة واتخاذ كل التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية اللازمة وتذليل كل العقبات، أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب والالتزام بقرارات وزارة التربية والتعليم، بدخول الطلاب للجان بشكل متباعد والالتزام بالتعقيم قبل دخول اللجان والتنبيه على عدم استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف المتابعة الميدانية للوقوف علي سير امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2020-2021، والتأكد من اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية لضمان صحة وسلامة الطلاب وحسن سير الامتحانات بيسر وسهولة وتذليل ما يعترضها من معوقات.

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