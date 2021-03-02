«صحة البحر الأحمر»: حملة شلل الأطفال تُطعم 66% من المستهدفين

قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال حققت نسبة تغطية بلغت 66% من إجمالي الأطفال، والتي تستهدف 69 ألف طفل مصري وأجنبي من المقيمين بالمحافظة، وذلك من سن يوم وحتى 5 سنوات.جاء ذلك خلال تفقد الدكتور تامر مرعي الوحدات الصحية والفرق الثابتة والمتحركة بالغردقة، ضمن فعاليات اليوم الثالث لحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالبحر الأحمر، ترافقه دكتورة نيرمين ناجي، مدير إدارة الطب الوقائي بالبحر الأحمر.وكشف وكيل وزارة الصحة، أن الجولة جاءت لمتابعة ميدانية وتفقد سير العمل للفرق المتحركة بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، حيث تم التأكد من تطعيم الأطفال وفقًا للخطة الموضوعة والعمل من منزل لمنزل ووضع العلامات الدالة علي التطعيم على جميع المنازل التى بها أطفال وتم تطعيمهم، إلي جانب التأكد من المواطنين بالمنازل علي تطعيم أطفالهم ووصول الخدمة لجميع المستهدفين، وتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، والتشديد على التزام جميع الفرق بمدن المحافظة المختلقة بالخطة الموضوعة وتحقيق مستهدف كل فريق.