شكرى: اتفاق كامل لتعزيز العلاقات الإيجابية بين مصر والسودان

أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أن هناك اتفاقًا كاملًا على تفعيل كل آليات تعزيز العلاقات الثنائية في كل المناحي، وعلينا أن نترجم العبارات السياسية الإيجابية إلى نتائج يشعر بها مواطنو الدولتين.ولفت إلى أن الإطار الاقتصادي مكون مهم، لدفع العلاقات نحو الأمام لوقعها المباشر على مواطني البلدين في الزراعة والثروة الحيوانية والتعدين.وأضاف وزير الخارجية :"لنا هوية عربية وإفريقية هناك قضايا تتعلق بالأمن والاستقرار في إفريقيا، ونسعى لرؤية موحدة نحو تحقيق الاستقرار في دول الجوار لدعم التعاون والاستقرار، وهناك تفاهم ومصلحة مشتركة تدفع دائما لهذا القدر من الارتباط والرؤية المشتركة".