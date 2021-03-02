إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بالدقهلية

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة فى حادث تصادم سيارة ميكروباص وسيارة نقل على طريق "أجا - ميت غمر" أمام قرية ميت يعيش التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.وكان اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق "أجا- ميث غمر"، أمام قرية "ميت يعسش" دائرة مركز ميت غمر.وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص تبين أن طرفى الحادث كلا من السيارة رقم "د س ع ٦٩٤٨ ميكروباص قيادة على طه محمد ٥٢ عاما سائق، ومقيم قرية "ميت تمامة" دائرة مركز منية النصر باتجاه ميت غمر والسيارة رقم (م ط ب ١٧٥٣ نقل) قيادة محمد رشاد محمد الحفناوى 40 عاما سائق ومقيم شبين الكوم بالمنوفية، بذات الاتجاه، كما تبين ان سبب الحادث اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة الأولى ما أدى الى اصطدامه بالسيارة الثانية من الخلف حال تخطيه أحد المطبات الصناعية بالطريق.وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة الأولى بجرح قطعى بالجبهة واشتباه بكسر بالساعد الأيسر ومرافقتاه كلا من فرحة التميمى محمد أبو المعاطى ٦١ عاما رية منزل، ومقيمة بمنطقة "حدائق القبة" بالقاهرة، باشتياه كسر بعظمة الأنف والضلوع وفاطمة جبر الحديدى العجمى 63 عاما ربة منزل، ومقيمة ببندر منية النصر بإشتباه كسر بالفخذ الأيسر وجرح فطعى بالشفة العليا وتم نقلهما الى مستشفى ميث غمر العام.وبسؤال قائدى السيارتين والمصابتان أيدوا مضمون الفحص ولم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بمكان الحادث وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٤٠٦٢ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز شرطة ميت غمر وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.