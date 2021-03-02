«الداخلية» تقيم احتفالًا باليوم العالمي للحماية المدنية

أقامت قوات الحماية المدنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حفلًا بعنوان «حماية مدنية قوية من أجل الحفاظ على الإقتصاد الوطنى»؛ فى ضوء الاحتفال السنوى باليوم العالمى لهم بمقر الإدارة العامة للحماية المدنية.وشهد الاحتفال عددًا من قيادات وزارة الداخلية والقوات المسلحة والمختصين في مجال الحماية المدنية، يأتى الاحتفال لتعزيز الثقة لدى المواطنين فى الخدمات التى تقدمها وزارة الداخلية لحماية المواطنين.وعرض قدرات ومهام أجهزة الحماية المدنية التي تقدمها للمواطنين بشكل سريع وفعال، وتقديرًا لحجم التضحيات والجهود التى يبذلها رجال الحماية المدنية لحماية الأرواح والممتلكات.وبدأ الاحتفال بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الحماية المدنية، ثم استهل الحضور مراسم الاحتفال بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الشرطة الأبرار، وإبراز مدى أهمية دورها فى الحفاظ على الأرواح والتعامل مع المواقف الطارئة.واستعراض جهودها فى عدد من المجالات أبرزها الإنقاذ البرى والنهرى، والتعامل مع المفرقعات إلى جانب الخدمات الجماهيرية المتمثلة فى التأكد من استيفاء اشتراطات الوقاية من أخطار الحريق بالمنشآت الكبرى ومراجعة خطط الطوارئ والإخلاء بالمنشآت ودراسة المشروعات الهندسية والتقارير الإستشارية المختلفة، ومراجعتها بالإضافة إلى عقد الدورات التدريبية للعاملين بالمنشآت المختلفة بمعرفة ضباط الإدارة المتخصصين فى مجالات الحماية المدنية.وشهد الاحتفال عرض فيلم وثائقي عن دور الحماية المدنية فى المجتمع، بالإضافة إلى تفقد معرض المعدات والتجهيزات الحديثة المستخدمة فى مجالات الحماية المدنية "إطفاء - مفرقعات - إنقاذ برى - إنقاذ نهري".كما تضمن الإحتفال أيضًا عرضًا عمليًا حول أبرز مهام الحماية المدنية شمل عمليات الإطفاء والتعامل مع المفرقعات والإنقاذ البري.وفى نهاية الحفل قام اللواء مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة بتكريم أسر الشهداء والمصابين من رجال الحماية المدنية والمتميزين من الضباط والأفراد تقديرًا وعرفانًا بما قدموه من تضحيات من أجل رفعة الوطن.